Marius Borg Høiby: Borg Høiby soll 3,5 Kilo Marihuana transportiert haben

Oslo - Die Osloer Staatsanwaltschaft hat gegen Marius Borg Høiby (29) Anklage in weiteren sechs Punkten erhoben. Wie Staatsanwalt Sturla Henriksbø der Deutschen Presse-Agentur mitteilte, handelt es sich dabei unter anderem um zwei Verstöße gegen ein Kontaktverbot einer Ex-Freundin sowie einen groben Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz. Die Nachrichtenagentur NTB berichtet, der Sohn der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit habe im Jahr 2020 mindestens 3,5 Kilogramm Marihuana empfangen, transportiert und weitergegeben. Høibys Anwältin Ellen Holager Andenæs sagte zu NTB, er habe damit aber nichts verdient.