Eiskalt ist es in der Kirche zu Marisfeld. Es ist Dienstag, 11. Februar, 18 Uhr, als unterm Sternenhimmel Gitarrenmusik und Gesang erklingen. Der Landesbischof der evangelischen Kirche in Mitteldeutschland, Friedrich Kramer ist zu Gast, gestaltet eine musikalische Andacht – und wird zum Paten. Er übernimmt Verantwortung für das zurzeit schweigende königliche Instrument aus der Werkstatt des Hoforgelbauers Nicolaus Seeber, das die Kirchgemeinde und die aus ihr erwachsene Interessengemeinschaft „Marisfelder Sternenorgel“ wieder singen hören möchte. Um die 200 000 Euro werden für die Reparatur der Orgel, die Kirchenmusikdirektor und Januar-Pate Torsten Sterzik als das „schönste Instrument Seebers“ bezeichnet, benötigt. Für eine kleine Kirchgemeinde wie Marisfeld ein Riesenkraftakt. Eine ungewöhnliche Idee reifte – und wird nun seit dem 11. Januar in die Tat umgesetzt: Das zweitlängste Musikstück der Welt erklingt in Marisfeld. Jeden Monat wird ein neuer Akkord angestimmt, jeden Monat gibt’s einen neuen Ton-Paten.