Kleines Orgelvorspiel zum traditionellen Orgel-Ton-Treff? Ach was, warum denn so altbacken! Mit deftigem Narrhallamarsch – angeführt vom Beinerstädter Zeremonienmeister Frank Möller – ziehen die in leuchtendes Rot gekleideten Närrinnen und Narren des Marisfelder Carneval Clubs in die Kirche ein. Wäre man hier katholisch – man wähnte sich unter lauter Kardinälen. Die Marisfelder sind – natürlich – protestantisch, vor allem aber gesellig, und auch noch lustig obendrein. Dass zum 11. 11. die Narretei Remmidemmi in der Kirche macht, ist ein Novum. Aber ein tolles!