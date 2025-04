„Die Lange Nacht der Hausmusik“ machte am Freitagabend im Gemeindesaal von Marisfeld Station. Die Veranstaltungsreihe innerhalb der Thüringer Bachwochen hatte etliche Male in Themar stattgefunden, nun reichte die damalige Gastgeberin Barbara Morgenroth den Staffelstab an die Marisfelder weiter. An vier verschiedenen Orten gleichzeitig konnten die Besucher ein abwechslungsreiches musikalisches Programm genießen. Das Konzept dieses thüringenweiten Musizierens lautet: „Der musikalische Kosmos Johann Sebastian Bachs beschränkte sich schon zu seinen Lebzeiten nicht nur auf Kirchen und Fürstenhäuser – seine Kammermusik und das Musizieren zuhause spielten eine wesentliche Rolle. Wie Bach mit seiner Familie, so singen und spielen bis heute zahlreiche Thüringer in ihren Häusern und Wohnungen. Und nicht zuletzt durch das Notenbüchlein für Anna Magdalena Bach ist Bach auch dem musizierenden Nachwuchs ein Begriff.“