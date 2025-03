Marionettentheater Suhl: Wahnsinnige Musik und schaurig-schöne Premiere

Es ist der dritte Besuch von Mon Mari et Moi in der Waffenstadt. Die beiden gastierten bereits bei Daniel Ebert. Dort kamen sie so gut an, dass sie ins Suhler Marionettentheater eingeladen wurden. Nun schauen di e beiden Musiker wieder bei Christian Lusky vorbei. 55 Zuhörer finden Platz im Marionettentheater. Wer dabei sein will, sollte also schnell sein. Ein paar Restkarten für den Chanson-Abend sind noch zu haben.