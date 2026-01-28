Doktortitel werden als Nachweis der Qualifikation von Politikern, Ärzten oder Spezialisten weit überschätzt. Hinter dem „Dr.“ kann sich eine Zusammenstellung mittelmäßig neuer Erkenntnisse verbergen oder ein phänomenales Werk eines Top-Experten. Das Niveau einer Dissertation hängt von Fach, Ort und Zufall ab. Kein Außenstehender kann das beurteilen. Selbst wenn: Eine Promotion weist wissenschaftliche Forschung aus, nicht die beruflichen Qualifikation in der und für die Praxis. Im Leben außerhalb der Hochschulen dient der „Dr.“ vorm Namen allein der äußerlichen Zierde – ein althergebrachtes gesellschaftliches Privileg, das der Promovierte dem ebenso in seinem Fach qualifizierten Handwerksmeister, Beamten oder Krankenpfleger voraus hat.