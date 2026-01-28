Doktortitel werden als Nachweis der Qualifikation von Politikern, Ärzten oder Spezialisten weit überschätzt. Hinter dem „Dr.“ kann sich eine Zusammenstellung mittelmäßig neuer Erkenntnisse verbergen oder ein phänomenales Werk eines Top-Experten. Das Niveau einer Dissertation hängt von Fach, Ort und Zufall ab. Kein Außenstehender kann das beurteilen. Selbst wenn: Eine Promotion weist wissenschaftliche Forschung aus, nicht die beruflichen Qualifikation in der und für die Praxis. Im Leben außerhalb der Hochschulen dient der „Dr.“ vorm Namen allein der äußerlichen Zierde – ein althergebrachtes gesellschaftliches Privileg, das der Promovierte dem ebenso in seinem Fach qualifizierten Handwerksmeister, Beamten oder Krankenpfleger voraus hat.
Mario Voigts Titel Auf den Doktor kommt es nicht an
Markus Ermert 28.01.2026 - 16:51 Uhr