Ministerpräsident Mario Voigt hat den Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI) beim Verfassen eines Zeitungs-Gastbeitrags nicht nur eingeräumt, sondern als zukunftsweisend verteidigt. „Ich kann die Aufregung darüber nicht nachvollziehen“, sagte der CDU-Politiker während seiner Indien-Reise der „Thüringer Allgemeine“. Künstliche Intelligenz müsse intensiver eingesetzt werden, auch in der Landesregierung. „Deshalb kann ich nur alle dazu ermutigen, KI als Werkzeug zu nutzen“, sagte Voigt. Thüringen werde eines der ersten Länder sein, das KI beider elektronischen Aktenführung einsetzt, betonte er. Wichtig sei, KI-Ergebnisse stets einem Faktencheck zu unterziehen.