An der Theke wird Flaschenbier verkauft, es riecht nach Schlachteplatte. Rund 80 Leute sind in das Bürgerzentrum Kressehof im Meininger Ortsteil Walldorf gekommen, doch in dem hohen, alten Gemäuer bleiben Stühle auch unbesetzt. Die Thüringer CDU ist auf „Heimat-Tour“. So nennt sich das Format, mit dem Landeschef und Ministerpräsident Mario Voigt durchs Land reist. An diesem Abend ist Justiz- und Migrationsministerin Beate Meißner aus Sonneberg sein Sidekick. Hauptthema soll die Migrationspolitik sein.