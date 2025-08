Diese Chance haben sich die Vertreter des Vierer-Bündnisses in der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft (KAG) nicht entgehen lassen. So war es denn nicht allein Suhls Oberbürgermeister André Knapp (CDU), der am Montagabend Thüringens Ministerpräsidenten Mario Voigt (CDU) vor dem Rundgang durch das Waffenmuseum begrüßte, sondern ebenso die Bürgermeister Alexander Brodführer (CDU) aus Schleusingen, Daniel Fischer (parteilos) aus Oberhof sowie Torsten Widder (parteilos) aus Zella-Mehlis, die gemeinsam den spontanen Abend absolvierten. Alexander Brodführer, seit Juli Vorsitzender der KAG, formulierte es so: „Es ist für uns selbstverständlich, den Ministerpräsidenten bei einem Besuch in einer der vier Verbundstädte zu begrüßen. Wenn er in der Region ist, suchen wir gern den direkten Austausch, um im Dialog zu bleiben.“