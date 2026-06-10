Mario Voigt in der Kritik: Wenn KI dabei hilft, KI zu finden

Erfurt (dpa/th) - Seit Monaten steht Thüringens Regierungschef Mario Voigt wegen seines aberkannten Doktortitels unter Druck - nun gibt es den Vorwurf, seine Reden und Gastbeiträge oder Teile davon könnten mit Hilfe von KI entstanden sein. Voigt selbst macht kein Geheimnis darum, dass er ein Befürworter des Einsatzes generativer KI ist. Das Online-Portal "Frag den Staat" hatte mehrere Beiträge unter die Lupe genommen - und dafür KI-Analyse-Werkzeuge verwendet. Künstliche Intelligenz (KI) ist im Politikbetrieb weit verbreitet. Doch wie viel Transparenz braucht es, und wo liegen Grenzen? Inzwischen gibt es auch eine Reihe von KI-Werkzeugen, die dabei helfen sollen, KI-generierte Texte zu entlarven.