Wenn Politiker auf Reisen gehen, wollen sie auch für die Daheimgebliebenen etwas mitbringen: Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) – derzeit in Israel unterwegs – kann einen Vertrag zwischen dem Schmalkalder Unternehmen GFE und dem israelischen Hightech-Unternehmen Acubez aus Ashdod vorweisen, der anlässlich seines Besuchs unterzeichnet wurde. Zusammen mit den israelischen Partner soll in Schmalkalden die Fabrik der Zukunft entwickelt werden, in der es um einen hohen Grad der Automatisierung geht.