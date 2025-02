Berlin - Saboteure haben in mehr als einem Fall gezielte Schäden an Kriegsschiffen in Deutschland angerichtet. Es gebe "auf mehr als einer Einheit Zerstörung, also Sabotage", sagte der Inspekteur der Marine, Jan Christian Kaack, bei den "Navy Talks" in Berlin. In den Werften seien darauf entsprechende Maßnahmen getroffen worden.