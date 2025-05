„Heute Vormittag bin ich an einem wunderschönen Morgen unter freudigem Willkommen seiner Bewohner – Fräulein Luise Levin und drei künftigen Schülerinnen – in Marienthal eingewandert.“ Dies schrieb Friedrich Fröbel am 11. Mai 1850 seiner „hochgeschätzten, lieben Freundin“, Freifrau Bertha von Marenholtz-Bülow, nach Berlin. Endlich war es so weit. Der Aufbau der ersten Kindergärtnerinnen-Schule der Welt konnte im idyllisch gelegenen Marienthaler Schlösschen starten.