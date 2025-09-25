„Damals gab es keine Krankenzimmer, sondern große Säle mit zwölf bis 16 Betten“, erinnert sich Friedemann Behr an seine eigene ganz persönliche Begegnung mit der Orthopädischen Klinik des Marienstiftes. Acht Jahre alt war er damals und musste nach einem Unfall in Behandlung. Sein Vater Friedrich war von Beruf Theologe und der zweite Leiter des Marienstiftes. Auch deshalb ist sein Sohn ein wichtiger Zeitzeuge. Einer, der im vorab auf die aufgenommenen Videos an diesem Abend zurückblickt.