Oberhofer Weltcup-Rennen für Maria Gerboth – diesmal nicht auf Skiern, sondern am Mikrofon. Die junge Athletin aus der Rennsteigstadt ist an diesem Wochenende bei den Nordisch-Kombinierern mit dabei, ohne selbst auf die Schanze oder in die Spur zu müssen. Verletzungsbedingt – denn sie kämpft noch immer mit den Folgen eines Kreuzbandrisses, den sie sich beim Sommer-Grand Prix zugezogen hatte. Ärgerlich ist das für sie auf jeden Fall. Nicht bei einem in Oberhof so selten Heimweltcup am Start sein zu können, das ist richtig Pech für die erfolgreiche Sportlerin: Zwei Mal war sie bereits Zehnte im Gesamt-Weltcup der Nordisch-Kombinierer, in der Saison 2024/25 sogar die Beste auf der Schanze.