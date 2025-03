. Vor 20 Jahren ist Marco Tschirpke schon einmal hier in Meiningen gewesen. „Ich kann Ihnen versprechen: Es hat sich inzwischen nichts verbessert. Sie haben damals nichts verpasst. Auch heute Abend ist das wieder der Fall.“ Die Weichen zur Selbstironie sind gleich mit seinem ersten Statement gestellt. „Ich beginne heute mit dem ersten Lied. Das mir persönlich nicht so gefällt. Aber vielleicht ist es ja was für Sie.“ Für dieses erste Lied hat er einen Zweizeiler von Peter Hacks „zusammengekürzt“. Womit klar wird: Viele Worte braucht er nicht, um seine Gags auf den Punkt zu bringen. Ein Akrobat der Worte bestreitet da den Abend. So meisterlich wie Marco Tschirpke mit den Worten umgehen kann, beherrscht er auch die Tasten des Flügels auf der Bühne des Volkshauses in Meiningen. Er kündigte vorsorglich an: „Falls Sie einen roten Faden in meinem Programm suchen – das wäre vergebliche Mühe. Es wird heute ein fadenfreier Abend.“