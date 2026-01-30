„Der Schmerz geht, der Erfolg bleibt“ beschreibt Marcel Bräutigam auf seiner Webseite sein Motto. Der 38-jährige Polizist liebt und lebt den Laufsport mit Leidenschaft – und mit Erfolg. Zahlreiche Titel als Deutscher Meister, als Polizei-Europameister oder auch beim Rennsteiglauf finden sich in seiner sportlichen Vita. Doch was macht der gebürtige Großbreitenbacher eigentlich, wenn er mal nicht läuft? Dann hält er auch gern mal Vorträge übers Laufen, wie zuletzt in Breitungen.