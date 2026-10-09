Marbella: Festnahme nach Mord an Schönheitschirurgen in Spanien

Ein Vermummter war den Berichten zufolge am Mittwoch gegen 18.00 Uhr in der Klinik erschienen. Er habe sich direkt zu dem Arzt begeben und ihn sofort mit mehreren Kopfschüssen niedergestreckt, berichteten spanische Medien unter Berufung auf die Polizei. Kurz nach der Tat bestätigte ein Polizeisprecher diese Informationen auf Anfrage noch, da die Nachrichtensperre erst später angeordnet wurde. Rettungssanitäter hätten dem Opfer nicht mehr helfen können, der Arzt sei noch am Tatort gestorben. Der Täter soll nach den Schüssen auf einem Motorrad geflohen sein.