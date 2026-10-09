Marbella: Festnahme nach Mord an Schönheitschirurgen in Spanien

Marbella - Nach dem Mord an einem Schönheitschirurgen im Nobelbadeort Marbella hat die spanische Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Das bestätigte ein Polizeisprecher auf Anfrage. Weitere Angaben könnten nicht gemacht werden, weil der zuständige Ermittlungsrichter eine Nachrichtensperre angeordnet habe. Die Hintergründe der Tat waren zunächst weiter unbekannt. Einigen Regionalmedien zufolge hatte der Chirurg auch einen deutschen Pass; die Behörden machten zur Nationalität des Opfers aber keine Angaben.