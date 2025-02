Uraufführung von Stück über "KI-Hype"

Das Staatstheater Augsburg zeigt mehrere Stücke beim Festival, darunter Brechts Klassiker "Mutter Courage und ihre Kinder". Zudem steht am 22. Februar die Uraufführung der Auftragsproduktion "Deine Arbeit hasst dich, weil sie dich nicht braucht" an. Autor Dietmar Dath habe "einen visionären und temporeichen Text geschrieben, in dem er den KI-Hype, New Work und die gescheiterten Philosophien der Postmoderne in einem Lehrstück für das 21. Jahrhundert lustvoll aufeinander krachen lässt", verspricht das Staatstheater.