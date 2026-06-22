Manöver an der Nato-Ostflanke Pistorius will notfalls Soldaten für Litauen verpflichten

Pabrade - Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hat versichert, dass die deutsche Panzerbrigade in Litauen mit 4.800 Soldaten bis Ende 2027 voll einsatzfähig sein wird. Bei seinem Besuch der ersten Übung der Truppe in Pabrade nahe der Grenze zu Belarus betonte er, dass er Soldaten zum Einsatz an der Ostflanke der Nato verpflichten werde, falls sich in Spezialbereichen nicht genug Freiwillige melden. "Die Einsatzbereitschaft hat höchste Priorität", betonte er. In einem ARD-Interview war er bereits vor seiner Reise konkret geworden: Man gehe derzeit davon aus, dass "90, 95 Prozent wahrscheinlich freiwillig kommen werden".