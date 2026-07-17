Mann ruft «Allahu Akbar»: Schüsse vor Supermarkt - Gericht ordnet Unterbringung an

Dresden - Nach den Schüssen vor einem Dresdner Supermarkt hat die Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Dresden einen Unterbringungsbefehl gegen den beschuldigten 41-Jährigen erlassen. Die Ermittlungen gegen den Mann liefen weiter, teilte die Staatsanwaltschaft Dresden mit. Dabei verdichteten sich die Hinweise auf eine psychische Erkrankung des Mannes. Der 41-Jährige hatte am Mittwochmorgen mit einer Schusswaffe auf mehrere Menschen gezielt - die Polizei stoppte ihn mit zwei Schüssen. Nach seiner Festnahme kam er schwer verletzt in ein Krankenhaus.