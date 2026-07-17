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Mann ruft «Allahu Akbar» Schüsse vor Supermarkt - Gericht ordnet Unterbringung an

Ein 41-Jähriger zielt vor einem Supermarkt mit einer Schusswaffe unter anderem auf die Polizei. Ermittlungen legen eine psychische Erkrankung nahe. Nun soll er untergebracht werden.

Mann ruft «Allahu Akbar»: Schüsse vor Supermarkt - Gericht ordnet Unterbringung an
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Ein 41-Jähriger soll in Dresden mit einer Waffe auf Menschen gezielt haben. Die Ermittlungen zu den Hintergründen laufen – Hinweise auf ein islamistisches Motiv gibt es nicht. (Archivbild) Foto: Robert Michael/dpa

Dresden - Nach den Schüssen vor einem Dresdner Supermarkt hat die Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Dresden einen Unterbringungsbefehl gegen den beschuldigten 41-Jährigen erlassen. Die Ermittlungen gegen den Mann liefen weiter, teilte die Staatsanwaltschaft Dresden mit. Dabei verdichteten sich die Hinweise auf eine psychische Erkrankung des Mannes. Der 41-Jährige hatte am Mittwochmorgen mit einer Schusswaffe auf mehrere Menschen gezielt - die Polizei stoppte ihn mit zwei Schüssen. Nach seiner Festnahme kam er schwer verletzt in ein Krankenhaus.

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Beschuldigter nach Schussverletzungen nicht vernehmungsfähig

Der Türke, der nach Polizeiangaben mehrfach "Allahu Akbar" ("Gott ist groß") gerufen und seine Waffe - eine Art Muskete - auch auf die herbeigerufenen Einsatzkräfte gerichtet hatte, ist noch nicht vernehmungsfähig. Anhaltspunkte für ein islamistisches Tatmotiv gibt es nach Angaben der Staatsanwaltschaft nach bisherigem Ermittlungsstand nicht. 

Gegen den 41-Jährigen wird wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung, der Bedrohung und des unerlaubten Führens einer Schusswaffe ermittelt. Auch die Rechtmäßigkeit des Dienstwaffengebrauches durch die Polizeibeamten wird überprüft, hieß es zuletzt.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem 41-Jährigen zudem eine weitere Tat vor: In der Nacht zum Sonntag soll er mit einem Hammer auf einen 23-Jährigen im Dresdner Zentrum losgegangen sein. Der Mann konnte den Angriff jedoch abwehren und blieb unverletzt.