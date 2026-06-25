Dresden (dpa/sn) - Der schwere Bahnunfall am Dresdner Hauptbahnhof ist nach ersten Ermittlungen der Polizei auf den Einfluss von Alkohol zurückzuführen. Am Mittwochabend war ein 53-Jähriger nach Polizeiangaben "ohne Fremdeinwirkung" ins Gleisbett gestürzt, nachdem er das Gleichgewicht verloren hatte. Er hatte im letzten Moment versucht, sich vor einer einfahrenden S-Bahn in Sicherheit zu bringen und sich "an die Bahnsteigkante zu drücken", wie es weiter heißt.