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  4. S-Bahn-Unfall: 53-Jähriger wohl betrunken ins Gleis gestürzt

Mann lebensbedrohlich verletzt S-Bahn-Unfall: 53-Jähriger wohl betrunken ins Gleis gestürzt

Ein 53-Jähriger war am Mittwochabend ins Gleisbett gestürzt und von einer S-Bahn lebensbedrohlich verletzt worden. Nun teilt die Polizei mit, dass er wohl unter Alkoholeinfluss stand.

Mann lebensbedrohlich verletzt: S-Bahn-Unfall: 53-Jähriger wohl betrunken ins Gleis gestürzt
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Ein 53-Jähriger war am Mittwochabend ins Gleisbett gestürzt - nach ersten Ermittlungen ist der Mann alkoholisiert gewesen. (Symbolbild) Foto: Sebastian Kahnert/dpa

Dresden (dpa/sn) - Der schwere Bahnunfall am Dresdner Hauptbahnhof ist nach ersten Ermittlungen der Polizei auf den Einfluss von Alkohol zurückzuführen. Am Mittwochabend war ein 53-Jähriger nach Polizeiangaben "ohne Fremdeinwirkung" ins Gleisbett gestürzt, nachdem er das Gleichgewicht verloren hatte. Er hatte im letzten Moment versucht, sich vor einer einfahrenden S-Bahn in Sicherheit zu bringen und sich "an die Bahnsteigkante zu drücken", wie es weiter heißt. 

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Die einfahrende Bahn hatte den Mann allerdings erfasst und eingeklemmt. Aufgrund tiefer Schnittwunden am Oberarm und des hohen Blutverlusts habe für den 53-Jährigen Lebensgefahr bestanden, so ein Sprecher der Bundespolizeiinspektion. Er wurde in eine Klinik eingeliefert. 

Der Bahnsteig wurde kurz nach 20.00 Uhr wieder freigegeben. Infolge des Unfalls kam es zu zahlreichen Komplett- und Teilausfällen im Bahnverkehr.