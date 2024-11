Euerdorf (dpa/lby) - Bei einem Unfall im unterfränkischen Euerdorf (Landkreis Bad Kissingen) ist ein 43 Jahre alter Mann schwer verletzt worden. Der 42-jährige Unfallverursacher befinde sich nun in Untersuchungshaft, teilte die Polizei mit. Nach bisherigen Ermittlungen kam das Auto am Sonntag aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und überfuhr die Gegenfahrbahn. Dort geriet es in den Straßengraben und überschlug sich mehrfach. Der Beifahrer wurde dabei aus dem Wagen geschleudert. Ersthelfer fanden den 43-Jährigen hinter dem Unfallfahrzeug. Ein Alkoholtest ergab beim Fahrer einen deutlich überhöhten Promillewert. Aufgrund dieser Umstände und der Tatsache, dass der Mann keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde wegen Fluchtgefahr Haftbefehl erlassen. Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.