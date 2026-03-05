Mann in U-Haft Kinderheim-Mitarbeiter soll Jungen missbraucht haben

Wunsiedel (dpa/lby) - Ein leitender Mitarbeiter eines Kinderheims in Wunsiedel soll einen Jungen mehrfach schwer sexuell missbraucht haben - deshalb sitzt der 49-Jährige nun in Untersuchungshaft, wie die Staatsanwaltschaft Hof und die Polizei mitteilten. Nach ersten Erkenntnissen sollen sich die mutmaßlichen Taten nicht im Kinderheim abgespielt haben, sondern am Wohnort des Mannes in Hof. Das Anwesen des Verdächtigen wurde durchsucht, dabei fand die Polizei nach eigenen Angaben auch Beweismittel.