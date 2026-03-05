 
Mann in U-Haft Kinderheim-Mitarbeiter soll Jungen missbraucht haben

Ein Mitarbeiter eines oberfränkischen Kinderheims sitzt in U-Haft, die Vorwürfe wiegen schwer: Missbrauchte er über Jahre hinweg einen Buben? Die Einrichtung stand bereits vor drei Jahren im Fokus.

Wunsiedel (dpa/lby) - Ein leitender Mitarbeiter eines Kinderheims in Wunsiedel soll einen Jungen mehrfach schwer sexuell missbraucht haben - deshalb sitzt der 49-Jährige nun in Untersuchungshaft, wie die Staatsanwaltschaft Hof und die Polizei mitteilten. Nach ersten Erkenntnissen sollen sich die mutmaßlichen Taten nicht im Kinderheim abgespielt haben, sondern am Wohnort des Mannes in Hof. Das Anwesen des Verdächtigen wurde durchsucht, dabei fand die Polizei nach eigenen Angaben auch Beweismittel. 

Das Kinderheim im oberfränkischen Wunsiedel war 2023 Schauplatz eines Verbrechens: Ein damals zehn Jahre altes Mädchen war dort sexuell missbraucht und getötet worden. Nach derzeitigem Kenntnisstand gebe es zwischen dieser Tat und dem aktuellen Fall keinen Zusammenhang, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Hof.

Die Mutter des neun Jahre alten Buben erstattete im Herbst 2025 Anzeige gegen den Tatverdächtigen. Der 49-Jährige war den Angaben zufolge in leitender Position im Kinderheim beschäftigt. Die mutmaßlichen Missbrauchstaten soll er zwischen 2023 und 2025 begangen haben. Der Junge selbst befand sich bis September 2024 in dem Wunsiedler Kinderheim. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft soll es danach noch Privatkontakte zu dem Verdächtigen gegeben haben. Weitere Angaben machten die Ermittler nicht. Ein Ermittlungsrichter hatte am Mittwoch den Haftbefehl erlassen.