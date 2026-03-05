Mann in U-Haft Kinderheim-Mitarbeiter soll Jungen missbraucht haben

Die Mutter des neun Jahre alten Buben erstattete im Herbst 2025 Anzeige gegen den Tatverdächtigen. Der 49-Jährige war den Angaben zufolge in leitender Position im Kinderheim beschäftigt. Die mutmaßlichen Missbrauchstaten soll er zwischen 2023 und 2025 begangen haben. Der Junge selbst befand sich bis September 2024 in dem Wunsiedler Kinderheim. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft soll es danach noch Privatkontakte zu dem Verdächtigen gegeben haben. Weitere Angaben machten die Ermittler nicht. Ein Ermittlungsrichter hatte am Mittwoch den Haftbefehl erlassen.