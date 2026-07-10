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Mann in Klinik E-Scooter-Fahrer stürzt mit über drei Promille

Ein Mann baut auf einem Supermarktparkplatz im Saale-Orla-Kreis mit seinem E-Scooter einen Unfall. Wie sich herausstellt, war er schwer betrunken.

Mann in Klinik: E-Scooter-Fahrer stürzt mit über drei Promille
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Die Polizei ermittelt wegen Trunkenheit im Verkehr. (Symbolbild) Foto: Daniel Vogl/dpa

Pößneck (dpa/th) - Ein schwer betrunkener Mann ist mit seinem E-Scooter auf einem Supermarkt-Parkplatz in Pößneck (Saale-Orla-Kreis) gestürzt und hat sich dabei verletzt. Die Polizei leistete nach dem Sturz am Donnerstagabend Erste Hilfe, wie die Behörde mitteilte. Bei einer Kontrolle danach ergaben sich Hinweise, dass der 48-Jährige betrunken mit dem E-Scooter gefahren war. Ein Alkoholtest ergab mehr als drei Promille Atemalkohol.

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Der Mann wurde zur Blutentnahme und zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht. Die Polizei ermittelt wegen Trunkenheit im Verkehr. Laut der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen beginnt bei etwa drei Promille die schwere, akute Alkoholvergiftung. Es kommt zu Gedächtnisverlust, Bewusstlosigkeit oder Tiefschlaf und Verlust der Körperreflexe. 

Laut Polizei gelten für E-Scooter-Fahrer dieselben Alkoholgrenzwerte wie für Fahrer von Pkw oder Motorrädern.