Mann in Klinik: E-Scooter-Fahrer stürzt mit über drei Promille

Pößneck (dpa/th) - Ein schwer betrunkener Mann ist mit seinem E-Scooter auf einem Supermarkt-Parkplatz in Pößneck (Saale-Orla-Kreis) gestürzt und hat sich dabei verletzt. Die Polizei leistete nach dem Sturz am Donnerstagabend Erste Hilfe, wie die Behörde mitteilte. Bei einer Kontrolle danach ergaben sich Hinweise, dass der 48-Jährige betrunken mit dem E-Scooter gefahren war. Ein Alkoholtest ergab mehr als drei Promille Atemalkohol.