Mann bekommt Nebel statt Geld: Mit Gewalt in Bankfiliale – Nebel stoppt 28-Jährigen

Demnach betrat der Mann am Montag die geschlossene Bankfiliale, indem er die verschlossene Schiebetür im Eingangsbereich mit körperlicher Gewalt aufdrückte. Bevor er sein Geld abheben konnte, habe die Einbruchmeldeanlage eine Nebelmaschine ausgelöst, die den Bereich in kurzer Zeit vollständig vernebelt habe. Der Mann brach sein Vorhaben den Angaben zufolge ab und flüchtete. Durch Videoaufnahmen und die Auswertung einer Stempelkarte eines nahegelegenen Arbeitgebers konnte die Identität des Mannes schnell geklärt werden, hieß es. Die Polizei ermittelt nun wegen Hausfriedensbruchs gegen den Mann.