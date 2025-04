Ob er einen Clown gefrühstückt habe – das sei die Frage der Frau an der Kasse gewesen, als er verlangt habe, sie solle ihm die 20- und 50-Euro-Scheine aushändigen, sagt der Mann. Als er ihr das Messer, er bezeichnet es als „bloß ein Kindermesser“, vorgehalten habe, sei sie dann aber doch „zurückgeschreckt“. Und er? Ist wohl davongelaufen. Jetzt sitzt er am am Landgericht Meiningen auf der Anklagebank und legt gleich nach Eröffnung des Prozesses wegen Diebstahls und besonders schwerer räuberischer Erpressung ein umfassendes Geständnis ab.