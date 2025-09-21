Mann auf Übungsgelände: Vorfälle bei Militäreinrichtungen beschäftigen Behörden

Zeitz/Gera - In Sachsen-Anhalt beschäftigt erneut ein möglicher Sicherheitsvorfall auf einem Truppenübungsplatz der Bundeswehr die Behörden. Nachdem in der Vergangenheit bereits vermehrt Zwischenfälle mit Drohnen festgestellt wurden, ermittelt die Polizeiinspektion Halle aktuell im Fall eines 53 Jahre alten Deutschen, der mit seinem Auto auf einem Übungsplatz im Zeitzer Forst im Süden Sachsen-Anhalts angetroffen wurde. Soldaten der Bundeswehr hätten bereits am Mittwoch einen Autofahrer auf dem Übungsplatz im Zeitzer Forst festgestellt und kontrolliert, teilte eine Sprecherin der Polizei mit. Nach Bekanntwerden der Geschehnisse habe die Polizei Ermittlungen zur Klärung des Sachverhaltes eingeleitet. Diese dauerten noch an. Gründlichkeit gehe vor, so die Polizeisprecherin.