Vier Männer und eine Frau umringen den Steinway-Flügel, offenkundig angetan von dem, was die Pianistin darbietet. Das vor fast einem Jahrhundert aus New York nach Saalfeld gekommene Instrument, das inzwischen im Heinrich-Böll-Gymnasiums steht, braucht eine umfassende Instandsetzung. Die Sparkassen-Kulturstiftung beteiligt sich mit 10.000 Euro. Deshalb dieser Termin, über den das Gymnasium in einer Pressemitteilung informierte.