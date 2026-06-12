Absurd, abstrus, aberwitzig: Es ließen sich gewiss noch zehn andere Adjektive finden, die die Situation in der Fußball-Landesklasse, Staffel 3, vor dem letzten Spieltag an diesem Sonntag treffend wie vernichtend beschreiben. Denn Wacker Gotha und der 1. Suhler SV sind als Tabellenvierter und -fünfter quasi zum Verlieren und damit zur Wettbewerbsverzerrung verurteilt, wenn sie nicht aufsteigen wollen. Suhl würde damit zugleich direkt in den Abstiegskampf eingreifen, da sie auf den Drittletzten Eintracht Ifta treffen, der sich noch retten kann.