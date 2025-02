Manhattan Teure beste Aussicht - New Yorks Wolkenkratzer im Wettbewerb

Und wenn man es auf die Spitze treiben will, kann man auf der "Edge" für knapp 200 Dollar sogar an einer gesicherten Klettertour am Gebäude teilnehmen.

Ganz oben: Das World Trade Center

Es ist nicht nur das höchste Gebäude der Stadt, sondern auch der gesamten westlichen Welt: Das World Trade Center misst mit seinem Mast 541 Meter, Besucher in Downtown Manhattan können immerhin auf 387 Meter hoch und haben einen Blick, der sich von den Plattformen in Midtown Manhattan unterscheidet. Auf dem Weg zur Aussicht gibt es spektakuläre Video-Installationen und einen Aufzug, der eine Zeitreise von New Yorks Anfängen bis zur Gegenwart simuliert. Kostenpunkt für das Basis-Ticket auch hier: 44 Dollar.

Geschichte zum Nachstellen: Top of the Rocks

Können Sie sich an das Foto "Mittagspause auf einem Wolkenkratzer" erinnern, das Arbeiter auf einem Stahlträger über New York City zeigt? Und New York wäre nicht New York, wenn man das Foto nicht irgendwo nachstellen könnte. In diesem Fall auf der Aussichtsplattform des Rockefeller Center selbst: Mehrere Leute haben auf dem Fake-Stahlträger Platz, bevor sie hydraulisch noch einige Meter in die Höhe gehoben und gedreht werden. Den ikonischen Blick auf Empire State Building und World Trade Center gibt's natürlich - ab 40 Dollar - nach wie vor.

Fiebertraum in der Skyline: The Summit

Wer mit Reizüberflutung kein Problem hat, dem sei die Aussichtsplattform mit dem meisten Schnickschnack empfohlen. One Vanderbilt heißt direkt neben dem Bahnhof Grand Central das Gebäude, in dem die Besucher für knapp 60 Dollar 330 Meter über dem Boden in eine Parallelwelt eintauchen.

Drinnen im "Summit" ist fast alles verspiegelt und lichtdurchflutet - es ist nicht ganz klar, wo die eigene Existenz aufhört und die New Yorker Skyline anfängt. Dieses Gefühl jedenfalls soll vermittelt werden. Durch einen Raum wabern silberne Bälle wie Blasen. Kurzum: eine Traumlandschaft in der Skyline, ganz ausgerichtet auf Angeberfotos in sozialen Medien - für Extra-Dollar gibt's auch Champagner.

Alternativen

Wer das nötige Geld nicht hat oder es nicht ausgeben will, für den gibt es Alternativen: Auch ebenerdig ist die Skyline wunderschön, zum Beispiel vom Brooklyner Ufer im Transmitter Park oder aus dem Viertel Brooklyn Heights. Ansonsten gibt es mehrere Rooftop Bars in Manhattan oder Brooklyn, in denen der Blick ebenfalls grandios ist. Achtung: Auch hier können Extra-Kosten anfallen, und die Getränke sind sicher nicht günstig.