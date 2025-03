Mangel an armen Menschen TV stets reich: Wo bleibt die Sozialkritik in Serien?

In deutschen Serien spielt die Handlung heutzutage fast immer in der Mittel- oder Oberschicht, wo der Gedanke an den nächsten SUV-Kauf näherliegt als die Überlegung, ob überhaupt mal wieder eine Urlaubsreise möglich sein könnte. Es gibt einen, wenn man so will, chronischen Unterschichtmangel im Besserverdienenden-TV.