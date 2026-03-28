Shinobu, Nezuko und Mitsuri sind nicht etwa chinesische Automarken oder Köche eines neuen asiatischen Restaurants in der Stadt. Es sind Manga-Figuren. Und zwar jene, in die sich Viktoria, Inga und Stella regelmäßig verwandeln. Die drei Mädchen aus Steinbach-Hallenberg, Benshausen und Viernau lieben Cosplay. Das heißt, die schlüpfen regelmäßig in die Charaktere aus der Anime-Fernsehserie Demon Slayer. Am Freitag, beim Manga-Tag in der Zella-Mehliser Stadt- und Kreisbibliothek konnten sie dieser Leidenschaft nachgehen.