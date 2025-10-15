„Das Lied muss in die Breite“, ist Heinz Backhaus, der Vorstandsvorsitzende vom Awo-Ortsverband sofort überzeugt, als er es zum ersten Mal hört. Das war zum letzten Tanztee mit Alleinunterhalter Manfred Heller in der Awo-Begegnungsstätte City-Treff in der Suhler Pfarrstraße. Immer mittwochs aller 14 Tage findet der musikalische Nachmittag statt und erfreut sich großer Beliebtheit. Doch an diesem 1. Oktober ist etwas anders als sonst. Nach einigen Runden auf dem Parkett ergreift Manfred Heller nicht das Mikrofon, um die Gäste mit einem nächsten Lied zu erfreuen. Stattdessen bittet er sie, sich im Halbkreis aufzustellen und ausnahmsweise nur zu lauschen. „Ich möchte heute ein Lied vorspielen, das ich in den vergangenen Tagen getextet und komponiert habe. Hört Euch an, was mich so sehr bewegt“, bittet er die Treffbesucher.