Meiningen/Karlsruhe (dpa/th) - Im Verfahren gegen eine wegen Untreue verurteilte Ex-Anwältin ist die Revision zum Großteil verworfen worden. Aus einem Beschluss des Bundesgerichtshofs in Karlsruhe geht hervor, dass das Strafmaß des vor einem Jahr am Landgericht Meiningen gefallenen Urteils in der Summe Bestand hat. Lediglich im Tenor gab es demnach leichte Änderungen.