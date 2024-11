Manchester - Vor seiner Unterschrift unter einen neuen Vertrag bei Manchester City ging Pep Guardiola eine Zeit lang vom Abschied nach dieser Saison aus. "Ich will ehrlich sein, ich habe gedacht, diese (Saison) wird die letzte sein", sagte er. Dass es anders kam und er an seine neunte Saison zwei weitere Spielzeiten als City-Trainer dranhängen will bis Ende Juni 2027, hat bestimmte Gründe.