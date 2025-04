München - Volkswagens Lkw-Sparte Traton ist mit einem Umsatz- und Gewinneinbruch ins Jahr gestartet. Der Umsatz sank in den ersten drei Monaten im Vergleich zum Vorjahresquartal um zehn Prozent auf 10,6 Milliarden Euro, wie das Unternehmen in München berichtete. Der Nettogewinn fiel sogar um 38 Prozent auf 466 Millionen Euro. Lichtblick ist jedoch ein kräftiges Plus der Neuaufträge von 12 Prozent.