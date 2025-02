Verteidigung: Niemand ist an Aufklärung interessiert

Brauns Verteidigung warf Gericht und Staatsanwaltschaft vor, an echter Aufklärung nicht interessiert zu sein. "Das ist eine gewisse Vorverurteilung seitens des Gerichts", sagte Rechtsanwältin Theres Kraußlach. "Wir sind an einem Punkt, wo bisher nichts aufgeklärt ist, bis heute nicht." Braun und seine Verteidigung beschuldigen ihrerseits den abgetauchten früheren Vertriebsvorstand Jan Marsalek, der Haupttäter zu sein. "Aus unserer Sicht gibt's überhaupt nichts einzustellen, weil Herr Dr. Braun in alle Punkten freizusprechen ist", sagte die Verteidigerin.