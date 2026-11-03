Drei Stunden Film hat Christian Freimuth aus 30.000 Fotos, 400 Videos und mit 27 Interviewpartnern geschaffen, die am 14. November erstmals offiziell als zweiteilige Dokumentation in der Sporthalle „Am Bock“ über die Leinwand flimmern. 30 Jahre Malmescher Kermesverein lässt der Albrechtser Revue passieren. Was er dabei wieder zurück in die Erinnerung holt und wenn er mit welchen Anekdoten als Gesprächspartner gewinnen konnte, das ist ab 17 Uhr zu sehen. Der zweite Teil soll nach einer kleinen Pause gegen 19 Uhr starten.