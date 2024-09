Bauwut und Klimawandel am Pranger

Das "Strandsterben" ist seit Jahrzehnten zu beobachten - nicht nur auf Mallorca. Auch in anderen Küstengegenden etwa in Kalifornien und in Florida, in der Türkei, in Brasilien und an der Goldküste in Australien schwindet der Strand. Experten sehen eine Ursache darin, dass Küsten direkt bis zum Strand bebaut wurden. Dünen, die vor Erosion durch Wind und Meer schützen, gibt es oft nicht mehr.