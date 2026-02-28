Neue Gesichter, neue Sprachen – die Busfahrer im Ilm-Kreis kommen aus aller Welt. Von den insgesamt 144 Fahrern der IKV stammen viele nicht aus Deutschland. „Wir haben Mitarbeiter aus Syrien, Iran, Afghanistan und aus verschiedenen osteuropäischen Ländern. Es ist wirklich alles dabei“, sagt IKV-Personalleiter Ricki Maier. Die neueste Verstärkung des Busunternehmens: drei Fahrer aus Spanien. Unter ihnen Daniel Pineda, gebürtig aus Mallorca.