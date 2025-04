Russisches Außenministerium würdigt Künstler

Wegen seiner Staatsnähe schon zu Sowjetzeiten, als die Kommunisten das Sagen hatten in Moskau, ist er nie unumstritten gewesen. Er hatte immer wieder große Staatsaufträge angenommen, fand aber auch im Westen seine Bewunderer und Sammler. Im Jahr 2010 wurde er als erster georgischer und russischer Künstler mit der goldenen Ehrenmedaille der US National Society of Arts geehrt. In den Jahren 1970-1980 war er der Chefkünstler des Außenministeriums der Sowjetunion und 1980 auch leitender Künstler der Olympischen Spiele in Moskau.