Vielleicht war es der Herbst, den Prinz Ernst von Sachsen-Meiningen hier besonders liebte. Wenn sich die alten Bäume färben, die Landschaft des Heldburger Unterlands im weichen Licht liegt und über den Wegen der Hermann-Lietz-Schule eine eigentümliche Ruhe liegt, lässt sich zumindest erahnen, was einen Maler an diesem Ort gereizt haben könnte. Haubinda ist malerisch. Und der Prinz war schließlich einer, der die Welt lieber betrachtete, als sich selbst in den Mittelpunkt zu stellen.