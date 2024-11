Lop Buri - In der berühmten Affenstadt Lop Buri in Thailand dürfen sich die hier heimischen Langschwanzmakaken einmal im Jahr so richtig die Bäuche vollschlagen. Jetzt war es wieder so weit: Immer am letzten Wochenende im November spendiert die Stadt ihren tierischen Mitbewohnern im Affentempel Phra Prang Sam Yot ein All-you-can-eat-Buffet.