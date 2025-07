Auerbach in der Oberpfalz (dpa/lby) - Ein toter Dachs ist an einem Seil hängend an einer Bushaltestelle im Landkreis Amberg-Sulzbach entdeckt worden. Das Tier war schon tot, bevor es in Auerbach in der Oberpfalz aufgehängt worden war, wie die Polizei mitteilte. Ein Jagdpächter entsorgte die Leiche.