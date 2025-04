Major-Turnier in Augusta Golf-Idol Langer bei Masters-Abschied vor dem Aus

Bis zur 15. Spielbahn standen die Chancen gut, dass Langer sicher zu den beiden entscheidenden Runden antreten kann. Doch der Routinier schlug auf dem Par 5 seinen Ball mit dem dritten Schlag ins Wasser. Am Ende benötigte er am 15. Loch sieben Schläge. Auch am Schlussloch leistete sich Langer einen Fehlschlag. Beim entscheidenden Putt zum Par lief sein Ball hauchdünn am Loch vorbei.