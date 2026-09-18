Major-Sieger: Golfprofi Kaymer will nach Schulter-OP wieder angreifen

Berlin - Golfprofi Martin Kaymer ist in der Schweiz erfolgreich an seiner schmerzenden Schulter operiert worden und hofft nun auf einen erfolgreichen Neuanfang im nächsten Jahr. "Ich bin erleichtert und dankbar, dass der Eingriff gut verlief", schrieb der 41 Jahre alte ehemalige Weltranglistenerste in seinem Instagram-Kanal. "Es war kein einfacher Weg, aber jetzt kann ich mich endlich auf die Genesung konzentrieren und stärker zurückkommen." Kaymer freut sich auf die Saison 2027 und hofft, wieder schmerzfrei spielen zu können.