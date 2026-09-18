Major-Sieger: Golfprofi Kaymer will nach Schulter-OP wieder angreifen

Der zweimalige Major-Sieger hatte in der Vergangenheit immer wieder mit Verletzungen und Rückschlägen zu tun. Im Juni hatte der Golfprofi aus Mettmann in einem Sky-Interview berichtet, dass er zahlreiche Turniere nur unter dem Einfluss von Schmerzmitteln spielen konnte. "Ich habe teilweise vier, fünf Turniere gespielt, ohne jegliches Training, sondern nur die Turnierrunden. Ich habe mich dann mit Schmerzmitteln zugeballert, um die Turniere zu spielen", sagte Kaymer damals.