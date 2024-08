"Als ich entschieden habe, nicht weiter für Dortmund zu spielen, habe ich mir überlegt, was ich machen kann. Es war klar, dass ich weiter Fußball spielen will", sagte Reus. "Meine Entscheidung war, nicht weiter in Deutschland oder Europa zu spielen. Den ersten Kontakt mit Galaxy gab es dann im Mai." In Deutschland spielte Reus für Rot Weiss Ahlen, Dortmund und Borussia Mönchengladbach. "Ich hatte einige Male eine Chance was anderes zu machen, bin aber immer geblieben. Das war die letzte Chance, eine neue Kultur kennenzulernen in einem neuen Umfeld."