Major League Soccer: USA-Legionär Reus erzählt von Austausch mit Thomas Müller

Los Angeles - Marco Reus würde sich über einen Wechsel von Thomas Müller in die Major League Soccer freuen. "Ich würde es lieben, wenn ich ihn in der Liga sehe. Vielleicht passiert es, vielleicht nicht", sagte der ehemalige Teamkollege Müllers bei der deutschen Nationalmannschaft nach dem 2:2 von Los Angeles Galaxy gegen Los Angeles FC. Reus hatte im Derby beide Tore für Galaxy erzielt. LAFC ist das Team, mit dem Müller seit dem beschlossenen Abschied vom FC Bayern München am häufigsten in Verbindung gebracht wird.