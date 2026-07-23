Major League Soccer: So lief das MLS-Debüt für Robert Lewandowski

Miami - Robert Lewandowski hat bei seinem Debüt in der nordamerikanischen MLS mit Chicago Fire gegen Inter Miami verloren. Der 37 Jahre alte frühere Star des FC Bayern München unterlag mit seinem neuen Team 2:3 (1:1). Lewandowski spielte von Beginn an und wurde nach 63 Minuten ausgewechselt. "Im Fußball hat man nie vom ersten Tag an alles im Griff. Man muss weiter daran arbeiten. Man muss Spiele bestreiten, um seine Mitspieler zu verstehen, ihre Spielweise und ihre Laufwege", sagte Lewandowski nach der Partie.